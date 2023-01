Un Diable rouge dans le viseur du PSG: le club parisien souhaiterait attirer Dodi Lukebakio l’été prochain

Dodi Lukebakio intéresse le PSG ! L’ancien joueur d’Anderlecht et Charleroi plairait beaucoup à Luis Campos, le directeur sportif du club parisien, qui souhaiterait l’attirer dans la capitale française. Mais le Diable rouge ne devrait toutefois pas bouger ce mardi, dernier jour du mercato hivernal, et un mouvement pourrait avoir lieu l’été prochain.

Pour l’heure, Lukebakio devrait donc rester au Herta Berlin, qui le considère comme un joueur important et qui ne souhaite pas s’en séparer. Le club allemand a d’ores et déjà refusé des offres du PSV et de Séville cet hiver, mais Lyon pourrait revenir à la charge et tenter sa chance ce mardi.