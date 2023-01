Hanif Kureishi: «Etre totalement dépendant des autres est vraiment humiliant»

Le célèbre écrivain et scénariste britannique a créé un blog depuis sa chambre de l’institut romain où il a été hospitalisé après l’accident qui l’a privé, du moins temporairement, de l’usage de ses bras et de ses jambes.

Je souhaite demander la nationalité italienne », avoue le « patient anglais » Hanif Kureishi, 68 ans, dramaturge et écrivain. L’auteur de My Beautiful Laundrette, Le Bouddha de banlieue et Intimité