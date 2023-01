L’Union, qui va affronter l’Antwerp en Coupe, a retenu la leçon des Rangers: «On sait que le match retour à l’extérieur sera décisif»

Peu importe le résultat qui viendra sanctionner cette demi-finale aller, une chose est certaine : l’Union ne versera pas dans l’euphorie. Car le traumatisme vécu face aux Rangers au mois d’août dernier est encore dans toutes les têtes. Et particulièrement dans celle de Karel Geraerts. « C’est la deuxième fois cette saison qu’on va jouer une rencontre en aller-retour », fait remarquer le T1 de l’USG. « Le groupe a beaucoup appris de ce duel face aux Écossais. Et je suis convaincu qu’il en a tiré les leçons. »

À l’époque, les Saint-Gillois avaient dignement fêté la victoire au match aller (2-0). Peut-être un peu trop car ils étaient brutalement redescendus de leur nuage au retour (défaite 3-0). « Qu’on gagne, qu’on perde ou qu’on fasse un match nul ce mercredi, on sait qu’il y aura le match retour à l’Antwerp qui sera décisif. Notre but sera de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour le retour dans un mois (NDLR : qui aura lieu le 2 mars). Car on jouera alors à l’extérieur. Or, tout le monde préfère toujours commencer hors de ses bases et terminer à domicile. Mais c’est comme ça, et ce n’est pas un problème. »