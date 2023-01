Gilles Lellouche: «Ce n’est pas vulgaire d’avoir l’ambition de faire revenir les gens dans les salles»

Gilles Lellouche l’avoue, il a un tempérament beaucoup plus râleur et impatient que son personnage, et concède que Guillaume Canet et lui ont « ce côté adolescent, enfant mal dégrossi » mais il précise : « Guillaume n’est pas que jusqu’au-boutiste, chiant ou déterminé, il a aussi une grande part d’enfance, de dérision, qui font qu’on a un terrain commun. Et je crois que c’est aussi un dénominateur commun des gens qui font ce métier, qui ont besoin d’une part d’imaginaire, qui ont besoin de se soustraire au réel. Et quand on s’en soustrait, on se raconte des histoires, comme quand on était enfant. Pour ces raisons – de grand spectacle, de découverte des décors, des costumes, du travail d’artisans, de toutes les professions réunies autour –, j’ai pris énormément de plaisir à faire ce film. C’était reconvoquer l’enfant qui est en soi et honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Surtout en cette période particulière. »