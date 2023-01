L’immobilier en Belgique est plus abordable qu’en France et en Allemagne

Immoweb a mené une étude dans les trois pays. Si la Belgique est celui où la brique a le plus augmenté en 2022, l’immobilier y reste le plus abordable, grâce à des prix moyens plus bas.

Dans une récente étude, Immoweb a comparé l’immobilier belge avec celui de la France et de l’Allemagne. L’étude démontre qu’avec une augmentation de +5,6 %, la Belgique est le pays où la brique a le plus augmenté (+4,6 % en France et -0,7 % en Allemagne). Toutefois, notre pays reste le plus « abordable ». « Par rapport à l’Allemagne et à la France, les prix moyens sont plus bas en Belgique », explique Jonathan Frisch, économiste chez Immoweb. « Cela se traduit par un pouvoir plus élevé chez nous. De plus, l’indexation automatique des salaires a un rôle protecteur pour la machine immobilière. »

Concernant les taux d’intérêt pour un emprunt hypothécaire, les taux moyens s’affichaient fin 2022 à 3,4 % en Belgique (+2 points de pourcentage), 2,5 % en France (+1,5 point) et 4 % en Allemagne (+2,5 points).