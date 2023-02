Environnement: planter plus d’arbres pourrait réduire d’un tiers les décès liés aux canicules

Réclamée pour son intérêt environnemental, la revégétalisation des centres urbains s’avère de plus en plus être une nécessité sur le plan sanitaire. En raison du réchauffement climatique, beaucoup de villes voient se multiplier en été des îlots de chaleur urbains, soit des élévations localisées de température aggravées par la minéralisation et la densité du bâti ou encore les activités urbaines comme la circulation routière ou la climatisation. Les différences de température enregistrées entre ces îlots urbains et les zones champêtres d’une même ville dépassent parfois les dix degrés, particulièrement en été où l’inconfort thermique ressenti au cœur d’une ville peut avoir des conséquences graves sur la santé des plus fragiles.