Un crédit-temps plus court et moins bien payé: ce qui change dès ce 1er février

Lors du contrôle budgétaire de fin 2022, le gouvernement avait annoncé que des économies étaient prévues dans le régime du crédit-temps, qui permet aux parents de diminuer temporairement leur temps de travail pour s’occuper de leurs enfants. Il était question de raboter ce congé de 51 à 48 mois et d’abaisser l’âge de l’enfant donnant droit à ce congé de 8 à 5 ans (en cas de crédit-temps à temps plein). On sait désormais que ces mesures seront d’application dès ce mercredi 1er février. Et la Ligue des familles découvre avec stupeur que l’arrêté royal publié ce mardi prévoit également une perte financière, avec une baisse des allocations du crédit-temps pour les parents qui comptent cinq ans d’ancienneté ou plus, et des économies qui toucheront également les parents ayant déjà un crédit-temps en cours.