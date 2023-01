Mercato: Selim Amallah quitte le Standard et signe officiellement au Real Valladolid

C’était dans l’ère du temps, c’est désormais chose faîte. Le milieu offensif du Standard Selim Amallah rejoint le Real Valladolid. Sur Twitter, le club espagnol lui a souhaité la bienvenue.

Selon nos informations, le montant du transfert tournerait autour du million d’euros, plus des bonus et un pourcentage sur la revente future du joueur. Selim Amallah a monté les échelons en Belgique passant notamment par Moucron et Tubize avant de rejoindre le Standard en juillet 2019. Ce sera la première expérience à l’étranger pour le joueur de 26 ans qui a marqué 4 buts cette saison avec les Rouches.