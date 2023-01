Podcast - Voici pourquoi le prix du train augmente fortement en Belgique

La SNCB augmente ses tarifs de près de 10 % ce mercredi. Le prix des abonnements augmente de 9,7 % et celui des tickets de 8,7 %. Est-ce le bon signal en pleine crise du pouvoir d’achat et en pleine crise climatique ? Cette hausse n’est pas un choix politique, c’est simplement le contrat de gestion de la SNCB qui s’applique. On analyse avec Eric Renette. Il est journaliste au service économie et suit les dossiers des transports au Soir.

