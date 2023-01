La fin de vie ne doit plus être un tabou en maison de repos

Une application e-santé va être lancée en Région wallonne. On y abordera la question. Les projets de soins personnalisés anticipés vont aussi dans ce sens.

La fin de vie reste un tabou, encore plus dans les maisons de repos. On l’a encore vu lors de la crise covid quand il a fallu prendre des décisions difficiles sans savoir ce que certains résidents en pensaient réellement puisque cette question n’avait pas été abordée lors de l’établissement de leur projet de vie. La Commission spéciale covid du Parlement wallon avait ainsi recommandé d’élargir « l’obligation d’organiser une fonction palliative au sein des maisons de repos à l’instar de ce qui existe pour les maisons de repos et de soins ». C’est ce qu’a rappelé la députée Rachel Sobry (MR) à l’occasion de la commission de la Santé de ce mardi, avec l’espoir que les familles y soient associées afin de pouvoir démystifier ce sujet.