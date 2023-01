Papier, carton couverture: tout est de bois chez Christian Renonciat

Travaillant le bois avec une minutie et un savoir-faire digne des plus grands artisans, Christian Renonciat crée des œuvres trompeuses parvenant à faire ressentir toute la richesse du toucher.

Christian Renonciat, Le grain des choses, jusqu’au 4 mars, Galerie La Forest Divonne, rue de l’Hôtel des Monnaies 66, 1060 Bruxelles, www.galerielaforestdivonne.com.

On a longtemps créé du faux marbre, du faux bois, de fausses pierres de taille (et on le fait encore) pour donner à des intérieurs l’aspect cossu et chaleureux des demeures d’antan sans se ruiner en matériaux coûteux.

Christian Renonciat, lui, fait exactement l’inverse. Aux cimaises de la Galerie La Forest Divonne, il expose une série de bouts de carton, papiers froissés, enveloppes scotchées et autres couvertures froissées dont on a peine à croire qu’ils sont, en réalité, soigneusement sculptés et polis dans le bois.