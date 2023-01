Mercato: Thorgan Hazard va quitter le Borussia Dortmund et rejoindre le championnat néerlandais

Sur le départ, Thorgan Hazard va bel et bien quitter le Borussia Dortmund et rejoindre le PSV, lors de ce mercato hivernal. Le Diable rouge a déjà passé sa visite médicale avec le club néerlandais et il ne manque plus que l’officialisation.

D’après les informations de HLN, Thorgan Hazard va s’engager avec le PSV sous la forme d’un prêt de 6 mois.