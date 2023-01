Mercato: Nicolas Raskin quitte officiellement le Standard et rejoint les Glasgow Rangers

C’était annoncé et c’est enfin officiel. Comme attendu, Nicolas Raskin a quitté le Standard ce mardi, dernier jour du mercato hivernal, pour rejoindre les Glasgow Rangers. Après plusieurs jours de négociations, les Rouches sont donc parvenus à trouver un accord avec leurs homologues écossais pour le transfert de leur milieu de terrain de 21 ans.

Selon nos informations, Raskin a signé un contrat le liant jusqu’en 2027 au club écossais, et le Standard percevra 1 million d’euro d’indemnité de transfert, en plus de bonus pouvant rapporter entre 700.000 et 800.000 euros et une clause de bonus de 15% sur la revente.