«Knock at the cabin»: panic room

Shyamalan touche à une peur primale et nous embarque dans une spirale d’horreur où il ne montre pratiquement rien et entretient le mystère.

De M. Night Shyamalan, avec Jonathan Groff (II), Ben Aldridge, Dave Bautista, Rupert Grint, 100 mn.

Glaçant, terrifiant, sadique, impitoyable sont les adjectifs qui viennent pour évoquer le nouveau film de M. Night Shyamalan (Le sixième sens, Incassable, Le village, The visit, Old). Un film d’horreur qui place un couple d’homosexuels et leur petite fille adoptive en vacances dans un chalet au milieu des bois devant un choix impossible imposé par quatre inconnus armés qui les ont pris en otage. Pour éviter l’apocalypse, disent-ils, le couple doit sacrifier l’un d’eux.