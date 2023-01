«Un petit frère»: une saga familiale

Léonor Serraille nous rend complice d’une mère et de ses deux fils arrivés en France pour mieux vivre. Elle filme parfaitement leur quotidien mais elle a du mal à dominer son sujet, ne parvenant jamais à donner toute la puissance voulue à ses ambitions.

De Léonor Seraille, avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin, Ahmed Sylla, 116 mn.

Remarquée dès son premier long-métrage, Jeune femme, Caméra d’or en 2017, Léonor Serraille s’intéresse cette fois à la construction et déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours, à travers Rose, d’origine ivoirienne, qui arrive en France et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest.