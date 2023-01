L’ancien directeur de Chatham House: «En Ukraine, on ne peut pas accepter une paix boiteuse, une paix de perdants»

Durant quinze ans, Robin Niblett, 61 ans aujourd’hui, a été aux commandes de l’une des institutions les plus prestigieuses d’analyse et de discussion sur la politique étrangère, le Royal Institute of International Affairs, à Londres, mondialement connu sous le nom de Chatham House. En 1927, c’est en son sein que fut concoctée la « règle de Chatham House », consacrée aujourd’hui aux quatre coins de la planète comme expression et méthode de travail. En substance, elle présuppose un accord selon lequel les propos échangés entre quatre murs peuvent être reproduits, sans toutefois en divulguer la source. Une manière de garantir la liberté des discussions politiques, ainsi qu’une certaine transparence.

Qu’a révélé le marchandage de l’Allemagne à propos de l’envoi de chars Léopard à l’Ukraine ?