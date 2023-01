Thomas Buffel prévient Nicolas Raskin après son départ du Standard: «La pression sera deux fois plus forte à Glasgow qu’à Sclessin»

Les Glasgow Rangers ne font pas partie des clubs européens où les Belges ont pris l’habitude de déposer leurs valises. Dans la longue histoire du football britannique, seul Thomas Buffel (41 ans) a tenté l’aventure à l’Ibrox Stadium (le nom moderne de l’Ibrox Park). Une parenthèse peu banale de janvier 2005 à juin 2008. Trois saisons et demie au cours desquelles l’ex-ailier aura marqué 13 buts et délivré 12 passes décisives en 75 matches sous les couleurs du géant écossais. Avec, à la clé, un titre de champion national et une Coupe de la Ligue. Nicolas Raskin, sur une voie de garage au Standard en raison de différences de points de vue liées à son contrat, va succéder à l’ancien Diable rouge… quinze ans plus tard. Pour le plus grand plaisir de celui qui a terminé sa carrière à Zulte Waregem en 2019.

« C’est toujours positif et très agréable de voir des joueurs belges partir à l’étranger afin qu’ils montrent toutes leurs qualités », avance Thomas Buffel. « Dans le cas de Nico, il débarque dans un grand club, un très grand club même. Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas ce que représentent les Glasgow Rangers. Là-bas, chaque semaine, il y a 60.000 fans dans le stade. Il y a un engouement populaire énorme. Et le club a aussi une fameuse aura à l’internationale avec des groupes de supporters éparpillés partout à travers le monde. Que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada, on connaît les Rangers. »