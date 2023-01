Brussels Airlines: un cinquième CEO en moins de cinq ans

Brussels Airlines et sa maison mère Lufthansa ont annoncé la démission du CEO de la compagnie belge et le départ de Peter Gerber, pourtant un fidèle du groupe allemand chez qui il était présent depuis 1992. Ça allait faire deux années que Peter Gerber est arrivé à la tête de Brussels Airlines, en mars 2021. Il prenait la tête de la compagnie belge en pleine restructuration et quitte à être à Bruxelles, il s’occupait aussi des affaires européennes pour le Groupe. Son départ n’a été annoncé que la veille de sa prise en compte (une fin de mois, précisément), on peut toutefois supposer que Lufthansa le savait depuis plus longtemps. Sans pouvoir, toutefois avoir désigné un successeur entre-temps.

L ’expression « à long terme » n’est certainement pas anodine. On ne peut en effet s’empêcher de constater que depuis le départ de Bernard Gustin en avril 2018, ce sera le quatrième CEO que Lufthansa désignera à la tête de son poste avancé à Bruxelles, soit un cinquième patron en cinq ans. Après Gustin et Foester et avant Gerber, en effet, il y a encore eu Dieter Vranckx (2018-2020). Ce turn over peu rassurant ne peut cacher un problème dans la direction bruxelloise, dans les objectifs à atteindre ou dans les rapports avec Francfort. « L’outil » Brussels Airlines et ses 3.000 employés mériteraient sans doute une plus grande stabilité.