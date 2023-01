«Aftersun»: l’ombre et la lumière

Un film à la fois léger et profond, sensible et touchant. Une des pépites cinéma de ce début d’année.

De Charlotte Wells, avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall, 96 mn.

Il s’agit sans aucun doute d’une des petites pépites cinéma de ce début d’année. Un film à la fois léger et profond, sensible et touchant, qui révèle une réalisatrice (l’Écossaise Charlotte Wells) et des acteurs (Paul Mescal, nommé à l’Oscar du meilleur acteur, mais aussi la jeune et impressionnante Frankie Corio).