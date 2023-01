France: la rue met le pouvoir à l’épreuve

C’est l’une des plus grandes manifestations organisées dans notre pays depuis des dizaines d’années. » En tête du cortège parisien, ce mardi, le leader de la CFDT (premier syndicat de France), Laurent Berger, avait de quoi être satisfait. La mobilisation contre la réforme des retraites, qui entend porter de 62 à 64 ans l’âge de départ en pension, ne faiblit pas. Même si, dans les transports et dans les écoles, le taux de grévistes est en baisse par rapport à la première journée d’action, le 19 janvier, la rue, elle, est plus que jamais au rendez-vous de la bataille.

Selon les syndicats, 2,8 millions de manifestants ont défilé. Dans la capitale, ils en ont dénombré 500.000. Ils en avaient compté 100.000 de moins il y a dix jours. Difficile, pour l’exécutif, de ne pas admettre que les opposants à la réforme ont marqué un point.