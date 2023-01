Domenico Tedesco, un vent de modernité à la tête des Diables rouges (vidéos)

Avec Domenico Tedesco, les supporters belges n’auront donc pas LE grand nom ronflant à la tête des Diables rouges. Faute de réelle opportunité sur le marché. Faute de liquidités suffisantes, aussi, dans les caisses fédérales. Pourtant, mieux vaut ne pas le juger avant de voir concrètement ce qu’il a dans le ventre. Aussi jeune soit l’homme (37 ans), il dispose déjà d’un parcours honorable en Europe. Dans l’écosystème actuel du football où les datas prennent de plus en plus de place, ce « laptop trainer » se veut être à la pointe de la technologie, formateur, proche de ses joueurs et loin d’entretenir des idées de jeu réductrices. Son défi : amener un souffle de modernité dans le giron noir-jaune-rouge.