Prix de l’énergie: pourquoi l’embellie reste fragile

Après le tsunami qui a déferlé sur les factures énergétiques depuis un an, la marée redescend lentement. Selon les derniers calculs de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg), pour un nouveau contrat conclu au mois de janvier, le prix annuel moyen tout compris (énergie, taxes et redevances) des offres sur le marché est de 2.750 euros pour le gaz et 1.914 euros pour l’électricité. C’est toujours très élevé, mais c’est respectivement 13,5 et 7 % moins cher qu’en décembre de l’année dernière et 23 et 22 % de moins que lors du pic d’octobre. Le pire serait-il passé ? A voir ! Une nette décrue avait été enregistrée en novembre, avant de voir les prix remonter en décembre, puis donc baisser à nouveau en janvier.