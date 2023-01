Baptême de l’art: colère et joie au cinéma

Pas toujours simple d’emmener un tout petit au cinéma. Il existe pourtant un type de films bien précis, destinés aux 3-4 ans, et des salles qui s’adaptent à ce public particulier, notamment en baissant le son.

Ce week-end des 4 et 5 février, le cinéma Galeries à Bruxelles propose une programmation composée de cinq courts-métrages à voir dès 4 ans dont le fameux Grosse Colère et Fantaisies, adaptation très réussie de l’album de Mireille d’Allancé sorti en 2000 à L’Ecole des Loisirs. Réalisé par la Française Célia Tisserant et le Belge Arnaud Demuynck, il reprend en huit minutes l’histoire du pauvre petit Robert qui a passé une très mauvaise journée et sent soudain monter en lui un monstre rouge énorme, sauvage et encombrant : la colère.