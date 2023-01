Les bons «points» de la nouvelle offre d’info de RTL

Mardi dernier, la chaîne privée dévoilait sa nouvelle offre d’informations et un nouveau studio, ultra-moderne.

Un nouveau studio, un nouveau logo, une nouvelle organisation, un nouveau présentateur pour le week-end, sans oublier un lifting pour le site rtlinfo.be et pour son appli pour smartphones. Il y a une semaine, RTL Belgium donnait un coup de frais à son offre d’information, aboutissement d’un chantier de plusieurs mois porté par l’ancien directeur de l’information Laurent Haulotte, et repris en mains par le nouveau « head of news » de RTL Belgium, Philippe Roussel. En dehors des changements cosmétiques, le « RTLinfo nouveau » ambitionne surtout de mieux épouser les nouveaux modes de consommation de l’information, au départ des mobiles.