«La montagne»: on s’y trouve et on revit

Faut-il aller loin pour mieux revenir ? C’est le cheminement du héros de ce film qui fuit le monde et se confronte à l’immensité blanche.

De et avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, 112 mn.

Pierre (Thomas Salvador), ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa (Louise Bourgoin), cheffe cuisinière du restaurant de l’Aiguille du Midi, et découvre de mystérieuses lueurs.