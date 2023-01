Thomas Salvador: «Ne pas aborder la montagne en conquérant»

Comment se réapproprier son propre temps, son regard, ses désirs ? Thomas Salvador répond avec un film poético-fantastique tourné à plus de 3.500 mètres d’altitude.

Neuf ans après le remarqué Vincent n’a pas d’écailles, Thomas Salvador revient avec un conte poético-fantastique qui se déroule en haute montagne, voire au cœur de la montagne. Il nous emmène au sommet des crêtes sans éluder les préoccupations écologiques et climatiques actuelles. Et pose la question de l’essentiel et du non-essentiel.

Avez-vous fait ce film pour fusionner avec la montagne comme on le voit dans une scène très poétique ?