Podcast- Pourquoi il faut aller voir «Asterix et Obelix: l’empire du milieu»?

Le bouche-à-oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. On vous emmène au cinéma avec la sortie de ce début d’année : « Astérix et Obélix : l’empire du milieu ». Le film est réalisé par Guillaume Canet… qui joue aussi Astérix. On retrouve Gilles Lellouche en Obélix et toute une série de guest stars, d’Angèle à Orelsan.

C’est impossible de passer à côté, le casting squatte vos journaux, vos tv et vos radios depuis une semaine. Fabienne Bradfer est notre experte cinéma. On lui a demandé pourquoi toute cette promo et surtout, faut-il aller voir le film ?