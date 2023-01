La Corée du Nord, les yeux dans les yeux

Aucune paroi, aucun obstacle. Pour la première fois depuis très longtemps, les deux salles principales du Musée de la photographie ont été totalement dégagées pour accueillir la série de portraits réalisée en Corée du Nord par Stéphan Gladieu. Une disposition aussi simple, directe et frontale que le dispositif mis en place pour réaliser ces images. « Elles ont été faites au cours de cinq voyages dans le pays » explique le photographe. « Personne ne rentre en Corée du Nord par hasard. Il faut faire des demandes, montrer patte blanche, accepter les conditions imposées et, quand on est sur place, on est constamment accompagné. A partir du moment où vous entrez dans le pays, les autorités savent constamment où vous êtes et avec qui. Ils savent aussi par où vous allez passer pour vous rendre d’un endroit à l’autre et ce que vous verrez sur le trajet. Penser les piéger en « volant » des images prises à la sauvette pendant un trajet, c’est se tromper lourdement et les prendre pour plus bêtes qu’ils ne sont.