SNCB et Infrabel: des contrats qui manquent d’ambition selon Les Engagés

Ce mercredi, le ministre fédéral de la Mobilité présente officiellement les nouveaux contrats signés avec la SNCB et Infrabel aux députés de la commission Mobilité. On peut déjà supposer que l’appréciation de cet événement politique (il n’y avait plus eu de renouvellement de ces contrats, de service public pour la SNCB et de performance pour Infrabel) depuis 2012 variera radicalement selon que ce soit les représentants des partis de la Vivaldi ou de l’opposition. Côté francophone, Les Engagés, sous la voix de Josy Arens, ne cachent pas une grande déception. « Malgré toute l’ambition que le ministre dit avoir pour le train, ces contrats manquent d’ambition, de moyens et d’objectifs contraignants. » Et l’élu de la province du Luxembourg de notamment détailler les 44.000 trains supprimés en 2022, du jamais vu, ces voyageurs descendus d’autorité d’un train en panne et à l’arrêt depuis plus de trois heures dans sa région ou encore l’augmentation des tarifs ferroviaires de 9 % ce 1er février.