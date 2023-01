Tensions au Comité R: le Parlement envisage un «impeachment»

Alors que les deux services de renseignement belges – la Sûreté de l’Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité – se développent et se réforment comme rarement dans leur histoire, comment va l’organe chargé de les surveiller ? Le Comité R est en proie depuis un certain temps à des tensions internes et, selon certains initiés, ne pourrait plus fonctionner correctement.

Le greffier du Comité R a remonté une série de griefs par écrit au Parlement à la fin de l’année dernière. Par la suite, la commission de suivi parlementaire du Comité R a organisé deux auditions à huis clos avec un certain nombre de membres du personnel en janvier. Le Soir et Knack l’ont appris de sources bien informées. Le troisième cycle de consultations aura lieu ce mercredi et pourrait éventuellement aboutir à une procédure formelle de destitution contre la direction du Comité. Mais nous n’y sommes pas (encore).