Aftersun, La Ligne...: les cinq sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Voici la sélection du MAD pour la semaine du 1er au 7 février.

Aftersun ****

Inspiré par les souvenirs d’enfance de sa réalisatrice, sans pour autant être un film autobiographique, Aftersun raconte l’histoire de Sophie (Frankie Corio), 11 ans, de son père trentenaire Calum (Paul Mescal), et de leurs vacances dans une station balnéaire turque bon marché. Un endroit où ils profitent innocemment de la chaleur de l’été. Mais un voyage qui est aussi une forme d’adieu. Vingt ans plus tard, Sophie se souvient de cette relation et de ses images, appréhendant alors peu à peu les côtés sombres de son père.