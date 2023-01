François Kersaudy: «Enormément d’Ukrainiens ont défendu Stalingrad»

Le 2 février 1943, après sept mois de combats acharnés, les canons se taisent enfin à Stalingrad. Le bilan est terrible : 80 % de la ville détruite, 800.000 morts soviétiques, militaires et civils, 400.000 soldats allemands, italiens, roumains, croates et hongrois tués et 50.000 faits prisonniers.

Cette victoire héroïque de l’Armée rouge sur les hordes du Troisième Reich, qui changea la dynamique de la Deuxième Guerre mondiale, est rapidement devenue un élément de fierté patriotique mais aussi de propagande pour la défunte Union soviétique. Vladimir Poutine l’a reprise à son compte, comme le confirme l’historien François Kersaudy, auteur d’un passionnant ouvrage sur la bataille de Stalingrad, qui vient de ressortir chez Perrin.

Stalingrad fut la première défaite majeure de l’armée d’Hitler ; le tournant de la guerre en Europe ?