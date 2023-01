Les Red Lions doivent aussi construire l’avenir

Il faudra encore un peu de temps aux joueurs belges, qui ont été accueilli, ce mardi matin, à la sortie de l’avion, par le Premier Ministre Alexander De Croo, pour digérer la terrible déception de la finale perdue, de justesse, face à l’Allemagne, en Coupe du monde. Un revers au goût amer pour une équipe qui a tout gagné au cours de ces 5 dernières années mais qui, malgré son palmarès exceptionnel, est encore avide de victoires et de succès. Et alors que les premiers regards se tournent déjà sur le Championnat d’Europe qui se déroulera à Mönchengladbach (du 18 au 27 août), et surtout sur la possibilité de se qualifier immédiatement pour les Jeux de Paris en finissant le tournoi sur la 1e marche du podium, des voix s’élèvent pourtant, avec de plus en plus d’insistance, pour réellement lancer, au plus vite, l’après Paris, puisque ce ne sont pas moins de 10 Red Lions sur les 18 présents à Bhubaneswar, qui pourraient prendre leur retraite internationale, à l’issue d’un dernier tour de piste lors des Jeux 2024.