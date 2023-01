Corruption, criminalité… les mots inédits et engagés du roi Philippe

Lutter contre la corruption et la criminalité, notamment liée à la drogue ; ne pas tolérer les attaques contre les services de secours ou policiers ; protéger l’Etat de droit : Philippe a des mots assez inédits et engagés pour son discours de Nouvel An devant les autorités.

Il y a des mots qu’un Roi prononce rarement. Voire d’ordinaire jamais. Devant les autorités du pays pour son discours de Nouvel An, mardi matin, poussé par l’actualité, Philippe a choisi, lui, d’évoquer sans détour les problèmes de « corruption », de « criminalité liée à la drogue » ou d’« attaques violentes contre les services de secours et de police ». N’éludant donc pas, vœux de nouvelle année ou pas, les dangers qui fragilisent notre société et sa population. Souhaitant au contraire mettre à l’honneur ceux qui luttent en première ligne contre ces phénomènes, et qui sont parfois décriés : la police et la justice.