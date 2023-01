Crise énergétique: comment la Commission veut redresser la compétitivité de l'Europe

L’heure est grave. Le coût de l’énergie, plus élevé en Europe qu’ailleurs dans le monde, taille des croupières à la compétitivité de l’économie du Vieux continent, secoué en première ligne par l’assaut russe en Ukraine. Et la course protectionniste aux subsides publics engagée par nos premiers partenaires commerciaux, l’allié américain et le « rival systémique » chinois, ajoute aux malheurs… L’industrie européenne souffre, au moment où la « révolution verte » lui impose, sans attendre, des changements radicaux pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Mais la Commission européenne a un plan. Intitulé : « Un plan industriel Pacte vert pour l’ère de la neutralité ».