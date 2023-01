Mercato: le PSV a refusé une offre d’un grand club européen pour Johan Bakayoko

Le PSV a refusé une offre du Paris Saint-Germain pour Johan Bakayoko. Le géant français aurait proposé 8 millions d’euros pour l’ailier belge de 19 ans, avec des bonus susceptibles de faire grimper la somme à 15 millions.

«Ce sont des choses qu’on ne voit pas venir, même dans le football», a déclaré à l’ANP le directeur général du PSV, Marcel Brands, mardi. Celui-ci a été contacté par le PSG la veille. «Ils ont littéralement dit: il ne joue pas chez vous et avec nous il jouera. Selon moi, il joue à la même position que Messi. Mais c’est un compliment pour le PSV et Bakayoko qu’un tel club pense à ce talent.»

Le PSV n’a pas accepté l’offre. «Ce n’est pas notre vision. Nous aimons former des talents à partir de notre formation. Et nous voulons les livrer comme ’produits finis’ et il ne l’est pas encore. Nous espérons qu’il le deviendra à l’avenir.»

Bakayoko a troqué en 2019 le centre d’entraînement d’Anderlecht pour celui du PSV. Il a déjà fait 14 apparitions cette saison pour trois buts et il compte trois sélections avec les U21 belges.

Plus tôt dans le mercato, le PSV a laissé partir Cody Gakpo à Liverpool et Noni Madueke à Chelsea. L’entraîneur Ruud van Nistelrooy avait déclaré peu après le transfert de Gakpo, que personne ne devrait quitter le PSV pendant cette période de transferts. «Lorsque cette offre exceptionnelle pour Madueke est arrivée, Ruud était également d’avis que nous ne devions pas refuser», a déclaré Brands, qui s’est ensuite mis en chasse de remplaçants.