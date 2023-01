Attaque dans la station Schuman: le suspect, 30 ans, placé sous mandat d’arrêt

Ce lundi vers 17h45, un individu déambulant seul a sorti un couteau et s’en est pris à plusieurs voyageurs, dans la station de métro Schuman. Trois personnes ont été blessées, et il y a eu un mouvement de panique parmi les badauds ; la police des chemins de fer a maîtrisé l’individu, dont les images ont beaucoup circulé sur le web depuis les faits. Ainsi, on le voit courir seul, vêtu d’un gilet noir, puis on le retrouve face à des policiers qui ont sorti leur arme et qui l’enjoignent de se mettre face contre le sol, ce qu’il fait après s’être d’abord couché sur le dos.

Le suspect, jusque-là inconnu des services de sécurité, a été privé de liberté, auditionné durant la nuit de lundi à mardi, puis présenté à une juge d’instruction, qui l’a entendu puis l’a placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat et port d’arme par destination. Son mobile n'est pas encore connu, précise le parquet de Bruxelles, mais rien n'indiquerait, au stade actuel, qu'il s’agisse d’extrémisme ou de terrorisme.