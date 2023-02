Philippe Albert sur l’arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables: «J’espère qu’il sait où il met les pieds»

1 « Pas un ‘serial winner’ ? Ce n’est pas plus mal »

« Domenico Tedesco, je le connaissais pour avoir commenté l’Europa League sur la RTBF. J’avais donc vu des matches quand il coachait Leipzig. C’est quand même lui qui a aidé le club à remporter le premier trophée de son histoire, la Coupe d’Allemagne en 2022. C’est aussi le seul trophée de Tedesco mais il a tout de même réussi de belles performances : vice-champion d’Allemagne avec Schalke 04 (2017-2018) et de Russie avec le Spartak Moscou (2020-2021). Par contre, ça s’est généralement moins bien fini… Bon, ce n’est pas un ‘serial winner’, comme dans l’offre d’emploi de la Fédération, mais ce n’est peut-être pas plus mal, il voudra prendre une revanche et prouver ce qu’il vaut.