Ismaël Kandouss: «Je ne veux pas échouer deux fois aux portes de la finale»

Quatre années ont passé, mais les souvenirs ne se sont pas envolés. En janvier 2019, quelques jours seulement après son arrivée à la Butte en provenance de Dunkerque, Ismaël Kandouss prenait part à la demi-finale aller de la Coupe, dans un AFAS Stadion de Malines plein à craquer.

Vous souvenez-vous de cette rencontre ? Il s’agissait de votre deuxième apparition sous le maillot unioniste.

Oui, et cela m’avait fortement marqué. Car j’avais l’habitude de jouer devant 2 à 3.000 spectateurs au maximum. Et là, tout d’un coup, je me retrouvais devant 16.000 personnes. On avait fait 0-0. Mais on avait perdu 1-2 au retour chez nous. Pour ma part, cela avait été une très bonne expérience. Car j’avais pu me mettre directement dans le bain.