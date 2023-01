La corruption décrétée «ennemi public numéro un»

Corruption : la lutte est menée sur tous les fronts, jusqu’au Palais royal. Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, à nouveau en présentiel après deux ans de covid, le Roi a hissé ce combat au top des priorités, et c’est assez rare pour être souligné. Le « Qatargate » n’a pas été nommé, mais il était dans toutes les têtes lorsque le Roi a fait allusion aux « succès engrangés les semaines et mois passés », saluant l’engagement et l’efficacité de la magistrature, de la police fédérale et locale, de la police judiciaire et administrative, des douanes et des services de renseignement civil et militaire. « Notre pays est à la pointe dans la lutte contre la corruption » : ce n’est pas tous les jours que la Belgique décroche des palmes officielles.