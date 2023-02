«À propos», le podcast du Soir du 1er février: la hausse des prix de la SNCB et la sortie du film «Astérix et Obélix: l’empire du milieu»

La SNCB augmente ses tarifs de près de 10% ce mercredi. Pour être tout à fait précis, le prix des abonnements augmente de 9,7 % et celui des tickets de 8,7 %. Est-ce le bon signal en pleine crise du pouvoir d’achat et en pleine crise climatique ? Cette hausse n’est pas un choix politique, c’est simplement le contrat de gestion de la SNCB qui s’applique. On analyse avec Eric Renette. Il est journaliste au service économie du Soir et suit les dossiers des transports.

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. On vous emmène au cinéma avec la sortie de ce début d’année: « Astérix et Obélix: l’empire du milieu ». Le film est réalisé par Guillaume Canet...qui joue aussi Astérix. On retrouve Gilles Lellouche en Obélix et toute une série de guest stars, d’Angèle à Orelsan. C’est impossible de passer à côté, le casting squatte vos journaux, vos tv et vos radios depuis une semaine. Fabienne Bradfer est notre experte cinéma. On lui a demandé pourquoi toute cette promo et surtout, faut-il aller voir le film ?