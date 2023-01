Mercato du Standard: Raskin et Amallah sont partis, il n’y aura pas eu d’attaquant supplémentaire

Nicolas Raskin d’abord, dont le transfert jusqu’au 30 juin 2027 a été officialisé en début de soirée par les Glasgow Rangers, même si l’accord avait été trouvé dimanche tard dans la soirée. « Je suis fier d’être ici et très excité à l’idée de porter le maillot de ce très grand club », a déclaré le jeune (21 ans) médian liégeois, qui espère recevoir son permis de travail le plus vite possible. « J’avais quelques possibilités, mais mon choix a été fait dès après mon entrevue avec l’entraîneur (Michael Beale), qui m’a convaincu de signer à Ibrox… »