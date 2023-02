Voyages: du changement pour les Belges qui veulent se rendre en France

Les péages autoroutiers et les tarifs des taxis et VTC vont sensiblement augmenter ce 1er février.

Les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers vont augmenter de 4,75 % en moyenne, une augmentation plus forte que ces dernières années (+2 % en 2022, +0,4 en 2021, +0,8 % en 2020, +1,9 % en 2019) mais encore inférieure à l’inflation.

Le prix des péages autoroutiers et des taxis et VTC sont en hausse… Voici ce qui change ce 1er février en France.

Cette augmentation annuelle, prévue dans les contrats des différents concessionnaires selon un calcul qui prend en compte une part de l’inflation et d’éventuels travaux, s’accompagnera de mesures commerciales chez plusieurs sociétés d’autoroutes. Les véhicules électriques bénéficieront ainsi d’une réduction de 5 % pendant un an, sur tous leurs trajets, sur les réseaux Sanef/SAPN et APRR/AREA.

Taxis et VTC

Les tarifs des taxis augmenteront de 4 % au plus dès ce 1er février, le montant minimum de la course restant fixé à 7,30 euros.