Une comète est visible à l’œil nu ce 1er février: voici comment l’observer

Voici comment apercevoir cette comète, qui passera au plus près de la Terre ce 1er février.

Vous êtes nombreux à apprécier observer les astres dans le ciel. Cette fois, c’est une comète, C/2022 E3 (ZTF) de son petit nom, qui est actuellement visible dans le ciel. Jusqu’à la fin du mois de janvier, cette comète d’environ un kilomètre de diamètre sera en effet observable. Elle passera au plus près de la Terre ce mercredi 1er février, à une distance de tout de même 40 millions de kilomètres.

Comment l’observer ?

Au plus il s’approche, au plus le corps céleste sera visible. Pour espérer l’apercevoir, il est conseillé de s’éloigner des sources de pollution lumineuse. Un ciel dégagé est également préférable. Du matériel professionnel n’est pas nécessaire, de simples jumelles devraient suffire. Braquez-les ensuite vers le ciel entre les constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse pour tenter d’apercevoir la comète.