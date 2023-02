Attaque au couteau à Schuman: «J’espère qu’ils ne le relâcheront pas», déclare le père de l’assaillant

Lundi soir, une attaque au couteau a été commise dans la station de métro Schuman à Bruxelles. L’assaillant a été placé sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat, a indiqué mardi en fin d’après-midi le parquet de Bruxelles. Cette agression a fait trois blessés, dont un grave.

Le père d’Anwar H, l’auteur des faits, a déclaré qu’il n’avait pas tout de suite reconnu son fils sur les images qui ont circulé. « J’ai reçu un appel d’un ami qui a réalisé que c’était lui. » « Mon fils n’est pas dangereux », poursuit le père. « Il est bipolaire et prend des médicaments pour cela. S’il oublie son traitement, il perd le contrôle. C’est ce qui s’est passé lundi. Il a menacé et poignardé des gens avec un couteau, mais c’est seulement à cause de sa maladie. » Il déclare également que son fils devrait être admis. « J’espère qu’ils ne le relâcheront pas. Il faut prendre soin de lui pour sa maladie mentale, sinon les choses vont mal tourner. »

« La juge d’instruction a auditionné le suspect de l’attaque au couteau dans la station de métro Schuman et l’a placé sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat et de port d’arme par destination », a déclaré le parquet de Bruxelles. « Elle désignera un expert afin de réaliser une expertise psychiatrique du suspect ».