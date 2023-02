Shinji Kagawa quitte Saint-Trond et retourne au Cerezo Osaka, son premier club, pour terminer sa carrière

Shinji Kagawa, 33 ans, évoluait à Saint-Trond depuis janvier 2022. Il a disputé 18 rencontres avec le STVV, dont 12 (et 2 buts) cette saison. «Nous sommes très honorés qu’un joueur de classe comme Kagawa ait fait partie du STVV», a déclaré le directeur sportif André Pinto. «Pendant son séjour au Stayen, Shinji a régulièrement fait preuve d’une classe pure. En particulier, son but olympique contre Charleroi restera toujours dans nos mémoires. En outre, Kagawa était un mentor pour nos jeunes joueurs. Durant les entraînements, nos jeunes ont pu voir de près quelqu’un qui a joué au plus haut niveau.»

Le milieu offensif avait commencé sa carrière au Cerezo avant de rejoindre Dortmund en 2010 et de remporter deux titres de Bundesliga et une Coupe d’Allemagne.

Il a rejoint Manchester United en 2012 et a décroché la Premier League lors de la dernière saison d’Alex Ferguson en tant que manager, mais est rapidement tombé en disgrâce sous la direction de son successeur David Moyes et est retourné à Dortmund en 2014.

Il y a gagné une autre Coupe d’Allemagne en 2017 et a marqué un total de 60 buts en plus de 200 apparitions pour le club allemand lors de ses deux passages dans la Ruhr.

Kagawa a ensuite vécu des expériences en Turquie (Besiktas), en Espagne (Saragosse) et en Grèce (PAOK Salonique) avant de signer à Saint-Trond.