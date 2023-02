ExxonMobil: profit record de 55,7 milliards de dollars en 2022

Son chiffre d’affaires s’est lui établi à 413,7 milliards de dollars, en hausse de 45 % par rapport à 2021 et au-dessus des prévisions du marché.

La major pétrolière américain ExxonMobil a dégagé un profit record de 55,7 milliards de dollars en 2022, profitant du bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et au tarissement de l’offre russe.

« Nos résultats ont clairement bénéficié d’un marché favorable, mais les investissements anticycliques réalisés avant et pendant la pandémie ont fourni l’énergie et les produits dont les gens avaient besoin lorsque l’économie a commencé à se redresser et que les approvisionnements se sont amoindris », a réagi Darren Woods, le PDG d’Exxon, cité mardi dans un communiqué.

Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, le profit du groupe a été de 14,06 dollars, au-delà des attentes des analystes.

Son chiffre d’affaires s’est lui établi à 413,7 milliards de dollars, en hausse de 45 % par rapport à 2021 et au-dessus des prévisions du marché.

Après avoir affiché une perte historique en 2020, année marqué par la pandémie de Covid-19 et la restriction des déplacements, Exxon est revenu dans le vert dès 2021.

Mais ses profits ont véritablement explosé en 2022 sous l’effet de l’invasion par la Russie de l’Ukraine, des sanctions occidentales à l’encontre de Moscou et de la diminution de l’offre russe en ayant résulté.

Le redémarrage de l’économie mondiale a aussi contribué à maintenir les prix de l’or noir à des niveaux élevés.

Le prix moyen du gallon (3,8 litres) de carburant sans plomb aux Etats-Unis a ainsi atteint un pic historique à plus de 5 dollars en juin dernier, selon les données de l’Association américaine des automobilistes (AAA).

Malgré son excellent bilan financier annuel, Exxon a indiqué que ses résultats du quatrième trimestre avaient été impactés à hauteur de 1,3 milliard de dollars en raison de taxes sur les bénéfices de l’Union européenne sur le secteur de l’énergie et de dépréciations d’actifs.