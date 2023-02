Patrick Ridremont maître de cérémonie des Magritte du Cinéma

Le 4 mars prochain, Patrick Ridremont montera sur la scène du Théâtre National Wallonie-Bruxelles pour présenter l’édition 2023 des Magritte du Cinéma, avec la complicité de Cathy Immelen. Il y apportera son style, et sa verve dans une cérémonie qui se veut avant tout la fête du cinéma belge et de l’ensemble de ses artisans.

Né à Léopoldville, au Congo, en 1967, Patric Ridremont s’est d’abord passionné pour le ballon et le piano, avant de tomber amoureux du théâtre. Dès le jour où il découvre les planches, à l’adolescence, il ne lâchera plus la scène. Lorsqu’il entame des études supérieures, il choisit de continuer dans cette voie et d’intégrer l’IAD, où il suit un cursus d’art dramatique. C’est le début de son long voyage au pays des arts de la parole.

Comique et comédien à la fois

Patrick Ridremont joue dans de nombreuses pièces de théâtre, interprétant avec le même bonheur Molière, Sam Shepard ou Bertold Brecht. Il écrit des spectacles comme Le Two Men Show, avec Olivier Leborgne, ou L’Impro Show. Il se jette dans l’aventure de la Ligue d’Impro, où il rencontre Virginie Hocq. Il devient champion du monde avec son équipe en 1999 à Montréal. Le choix d’un jouteur aussi expérimenté comme maître de cérémonie des Magritte est la promesse d’une édition riche en spontanéité.

A la RTBF, il a animé 100 % télé, Oh mon bateau, 60 Secondes, Ceci n’est pas le bêtisier 2004, Ceci n’est pas de la télé… C’est aussi un acteur et un réalisateur. Il joue dans Mauvais Genre, La Chance de ma vie, Radin !, Rebelles… En 2013, sa première production Dead Man Talking, a été récompensée par de nombreux prix, dont le Magritte du meilleur premier film. Ce prix du public lui a été décerné lors de la 3e cérémonie des Magritte.

Dans la foulée de cette récompense, il avait donné une interview sans langue de bois sur le monde du cinéma. Il avait alors déclaré : « la grande famille du cinéma belge n’existe pas. » Il considérait que les Magritte étaient une « jolie fête » mais « qu’il n’y avait pas plus hypocrite. » Il critiquait notamment le fait que son prix aurait été remis par des personnes ne l’ayant pas vu ni choisi. Pourtant, ces remarques au vitriol ne l’avaient pas empêché de se rendre à la cérémonie de 2018 pour y remettre le prix de la meilleure actrice dans un second rôle…

Entre-temps, il a été la tête d’affiche de la série policière belge à succès Unité 42, dont il a tourné deux saisons. Son personnage, Samuel Leroy, un flic de la vieille école, veuf et père de famille débordé, traquait les cybercriminels avec une ancienne hackeuse, Billie Vebber, plus voyou que flic.