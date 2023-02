Patrick Ridremont sera le maître de cérémonie des 12e Magritte du Cinéma

Le 4 mars prochain, Patrick Ridremont montera sur la scène du Théâtre National Wallonie-Bruxelles pour présenter l’édition 2023 des Magritte du Cinéma, avec la complicité de Cathy Immelen. Il y apportera son style, et sa verve dans une Cérémonie qui se veut avant tout la fête de notre cinéma et de tous ses artisans.

Acteur, réalisateur, scénariste, humoriste, improvisateur, musicien, compositeur, Patrick Ridremont est un homme aux multiples casquettes.

Il est né au Congo en août 67, alors que son père travaillait pour Air Zaïre. Très jeune, il se passionne pour le foot et le piano, un instrument dont il ne pourra plus se passer. A l’adolescence, il découvre le théâtre, sa vocation, et suit des études d’art dramatique à l’IAD. C’est ainsi qu’il sillonne les scènes de Belgique dans de nombreuses pièces, de Molière à Sam Shepard, en passant par Bertold Brecht.

Il se jette ensuite dans l’aventure de la Ligue d’Impro où il rencontre Virginie Hocq et Olivier Leborgne. Excellent jouteur, il devient champion du monde avec son équipe en 1999 à Montréal. Il écrit aussi une série de spectacles divertissants qui alternent autodérision, parodie et provocation, comme « Le Two Men Show », avec Olivier Leborgne, « L’Impro Show », interactif et débordant d’imagination, « Qui a dit faible ? » pour Virginie Hocq, sans oublier le décapant « Mon Cul » !

En télévision, il réalise pour Canal+ des capsules humoristiques comme « TVA », « Night Shop », « A louer », « Ring Ring ». A la RTBF, il anime « 100 % télé », « Oh mon bateau », « 60 Secondes », « Ceci n’est pas le bêtisier 2004 », « Ceci n’est pas de la télé ». Il prête sa voix pour des pubs radio et diverses annonces de spectacles.

Une carrière dans le cinéma

Au cinéma, il a joué des dizaines de rôles dans des films comme « Mauvais Genre » de François Girod (2001), « La Chance de ma vie » de Nicolas Cuche (2010), « Radin ! » de Fred Cavayé (2016) et « Rebelles » d’Allan Mauduit (2019).

Il ajoute une nouvelle corde à son arc en passant de l’autre côté de la caméra et réalise le déjanté « Dead Man Talking » dans lequel joue Virginie Efira, et qui remporte le Prix du Public dans plusieurs festivals. Il y interprète le rôle du condamné à mort. Ou encore le thriller d’épouvante « Le Calendrier » dans lequel une ancienne championne de natation paraplégique reçoit pour son anniversaire un étrange calendrier de l’Avent…

En 2010, il devient professeur de techniques et pratique du son et de la radio à l’IHECS à Bruxelles. Il signe également la musique de plusieurs courts métrages.