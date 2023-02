Le PS veut adapter le montant des amendes routières au salaire du chauffeur

Cette proposition du Parti socialiste francophone ne génère pas l’enthousiasme de leurs homologues flamands et de l’institut de sécurité routière Vias.

Montant maximum

Si le PS se refère au système déjà en place dans des pays scandinaves, le parti francophone explique vouloir limiter le prix maximum des amendes à 12.000 euros.

Comme relayé par le journal flamand, l’institut de sécurité routière Vias répond qu’un tel système dépend de la capacité du gouvernement à correctement estimer le salaire de tous les Belges et explique voir plus d’avantages au permis à points qui « aborde la sécurité routière de manière beaucoup plus complète ».